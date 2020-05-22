رياضة | بالأسماء.. 6 صفقات نارية على طاولة ريال مدريد في ميركاتو 2020

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 6 صفقات نارية على طاولة ريال مدريد في ميركاتو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، عن أسماء 6 لاعبين على قائمة تعاقدات ريال مدريد المختصرة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان فريق ريال مدريد قد قام بانفاق أكثر من 300 مليون يورو في الصيف الماضي، ويسعى الفريق الملكي أن يقوم بابرام صفقات مميزة في الصيف المقبل.

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ويواجه ريال مدريد وضع مالي معقد بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن هذا لا يمنع الميرينجي من اهتمامه ببعض اللاعبين هذا الصيف.

وأصبح 6 لاعبين من الطراز الرفيع على طاولة تعاقدات ريال مدريد الصيفية، ولكن من سيكون الضربة الكبيرة لزين الدين زيدان في الميركاتو من بين اللاعبين الـ6.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ريال مدريد يخطط لضم كل من من إيرلينج براوت هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، ساديو ماني مهاجم ليفربول، بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، فابيان رويز لاعب وسط نابولي، كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن.