رياضة | موعد مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة فى الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة فى الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره فريق فولفسبورج غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز على ملعب فوكسفاجن أرينا الدولي بمدينة فولفسبورج.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي فولفسبورج ونظيره فريق بوروسيا دورتموند غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بين نادي فولفسبورج امام نظيره فريق بوروسيا دورتموند غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي قناة 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن بطولة الدوري الألماني الممتاز قد عادت من جديد بعد أن توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

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