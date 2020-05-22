رياضة | أسطورة ليفربول: رحيل الثلاثي صلاح وماني وفيرمينيو سيكون برغبة الريدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول: رحيل الثلاثي صلاح وماني وفيرمينيو سيكون برغبة الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السير كيني دالغليش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن محمد صلاح وفيرمينيو وساديو ماني، سيرحلون عن ملعب أنفيلد في حال أراد الريدز التخلي عنهم.

وقال دالغليش في تصريحات للمدونة الصوتية هاتريك: "بالنسبة للأندية الأخرى التي تعتقد أن بإمكانها الحصول على صلاح أو ماني أو فيرمينيو، لسبب آخر غير أن يكونوا غير سعداء في النادي، فإن هذا ربما لا يبدو أنه يحدث".

وأضاف: "في نهاية المطاف، مثل كل شيء آخر، سيتغير الفريق قليلاً، ولكن لن يرحل لاعبون ما لم يرغب ليفربول في رحيلهم".

وأعرب دالغليش عن أمله في عودة الدوري الإنجليزي في الأسابيع المقبلة، لكنه اعترف بضرورة توفر كل الاحتياطات اللازمة من الصحة والآمان لحدوث ذلك.

وتابع: "إذا كانت الدول الأخرى تنهض وتمضي قدماً في مسيرتها، فأعتقد أن أقل شيء يمكنك فعله هو القيام بذلك".

واستطرد: "من الواضح أن الأمن والصحة أشياء مهمة جداً بالنسبة للاعبين وجميع الأشخاص المعنيين بذلك، ويجب وضع ذلك في الاعتبار".

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وكان ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وهو على بعد انتصارين فقط من أجل التتويج بلقب البطولة، وذلك قبل توقف منافسات كرة القدم حول العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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