رياضة | بريسكو يفوز بسباق إكسفنيتي ناسكار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بريسكو يفوز بسباق إكسفنيتي ناسكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح بريسكو في الفوز بأولى سباقات سلسلة إكسفنيتي ضمن بطولة ناسكار للسيارات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبدا أن السباق لن يٌقام عندما تم تأجيله يوم الثلاثاء بسبب هطول الأمطار وهو ما تكرر مرة أخرى الليلة الماضية، لكن الأمطار توقفت لينطلق السباق بعد تأخيره لنحو خمس ساعات.

ودخل بريسكو وبوش في منافسة حامية في اللفات الأخيرة أمام المدرجات الخالية في حلبة دارلينجتون.

وقال بريسكو إنه سيستمتع بأكبر فوز في مسيرته في أسبوع هو الأسوأ له.

وأثناء انتظاره انطلاق السباق يوم الثلاثاء علم بريسكو بإجهاض زوجته ماريسا.

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وقال بريسكو بعد انتصاره "هذا من أجل زوجتي. كان الأسبوع الأصعب. كنت أبكي داخل سيارتي عندما تصدرت السباق.

وتابع "هذا أكثر من مجرد فوز. هذا أكبر فوز في حياتي بعد أصعب يوم في حياتي".

وأضاف "التغلب على الأفضل يشعرني بالرضا".

وهذا هو الفوز الرابع لبريسكو في إكسفنيتي ناسكار.

واقترب بوش، حامل لقب بطولة كأس ناسكار والفائز في 96 سباقا في إكسفنيتي ناسكار وهو رقم قياسي، من بريسكو في اللفات الأخيرة لكنه فشل في تجاوزه.

وقال بوش "(بريسكو) قدم عرضا جيدا والسباق كان مثيرا في نهايته. كنت أحاول فعل ما أقوم به لكنه لم يكن كافيا. اكتفيت بالمركز الثاني فلم يكن هناك ما يمكن فعله".