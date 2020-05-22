رياضة | قنبلة الموسم.. فايلر يفاجئ الجميع ويقترب من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قنبلة الموسم.. فايلر يفاجئ الجميع ويقترب من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى احتمالية رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأكدت الأنباء أن فايلر تلقى عروض تدريب من الدوري السويسري والدوري السعودي خلال الساعات القليلة الماضية.

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ورفض فايلر كل العروض المقدمة له في الفترة الماضية مؤكدا أنه يرغب في استكمال مشواره مع الأهلي حتى نهاية عقده مع الفريق.

كما طالب فايلر وكيل أعماله بعدم النظر إلى أي عروض مقدمة له في الفترة المقبلة لأنه ينوي الاستمرار مع الأهلي ولن يرحل قبل نهاية عقده أن لم يقم بتجديده.

وينتظر فايلر التشاور مع زوجته وعائلته بخصوص استمراره مع النادي الأهلي وكذلك تحديد مصير بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا قبل قراره النهائي بخصوص تمديد عقده.

وتعمل إدارة النادي الأهلي على تمديد عقد فايلر لمدة موسمين إضافيين، لكن السويسري طلب من القلعة الحمراء من أجل رفع راتبه السنوي بنسبة 10% ليحصل على 2.2 مليون دولار سنويا رفقة جهازه المعاون.

