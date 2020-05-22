شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيس» حائرا بين تشيلسي وإنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح مستقبل النجم النيجيري فيكتور موسيس، لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار إلى إنتر ميلان الإيطالي، علامة استفهام في ظل عدم توصل الفريقين لاتفاق بشأنه.

ولا يعرف اللاعب حتى اللحظة مصيره الموسم القادم، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، إذ من المفترض أن يعود إلى تشيلسي مع بداية الموسم القادم، إلا أن عودته قد تعني ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

في المقابل لا ينوي نادي إنتر ميلان تفعيل بند أحقية الشراء في عقد استعارته للاعب والذي يتيح له التعاقد معه نهائيًا مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم تمسك «كونتي» بخدمات اللاعب النيجيري الدولي، إلا أن إدارة النيراتزوري ستكون مستعدة فقط لدفع 6 ملايين إسترليني كحد أقصى للتعاقد مع «موسيس» بشكل نهائي.