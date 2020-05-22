شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقرر بيع مدافعه لتمويل صفقة «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي برشلونة الإسباني بيع مدافعه جان-كلير توديبو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تمويل صفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن النادي الكتلوني يرغب في توفير أموال تمكنه من تقديم عرض لمهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز في الصيف، لذا فقد قرر الفريق النظر في العروض المقدمة لـ«توديبو».

ويملك شالكة، الذي يقضي فيه اللاعب حاليًا فترة إعارة، بندًا يتيح له التعاقد معه مقابل 25 مليون يورو، إلا أن إيفرتون الإنجليزي على استعداد أيضًا لدفع المبلغ نفسه، كما يهتم باير ليفركوزن الألماني بالحصول على خدمات «توديبو» بدوره.

وأكدت الصحيفة الكتلونية أن برشلونة ليس لديه أي سبب للتمسك باللاعب وأنه سيكون أول المغادرين لملعب كامب نو في سوق الانتقالات القادم.