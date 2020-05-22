شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أشرف صبحي على حلقة «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الحلقة 28 من مسلسل «الاختيار» الذي تناولت تفاصيل ملحمة البرث التي شهدت استشهاد البطل أحمد المنسي وعدد من زملائه من أبطال القوات المسلحة.

وقال أشرف صبحي، عبر حسابه على «فيس بوك»: «ملحمة وطن.. المنسي وشهداء الوطن من شباب مصر»، مضيفًا: «تعلمنا منكم ما نحاول أن نعرفه ونتعلمه».

وتابع: «تغمدكم الله برحمته نلتم الشهادة من أجلنا وأصبحتم قيمة تعلمنا القيم».