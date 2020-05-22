فايلر يستفسر من إدارة الأهلي عن مصير صفقات الصيف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من مسئولو النادي خلال الأيام الماضية عن تطورات ملف الصفقات الجديدة والتى سبق وحددها المدرب لإدارة النادي وأهمها تدعيم ثلاثة مراكز على وجه السرعة وهي "الجناح" يميناً وشمالاً وصانع الألعاب ولم يُمانع فايلر ضم مهاجم على مستوى عال من الكفاءة والقدرات العالية ويرغب المدير الفني في حسم هذا الملف سريعاً خاصة وأن هناك بعض اللاعبين الذين نالوا إعجابه وطلب ضمّهم للفريق لكن المفاوضات لم تنجح حتى الأن ويأتي في مقدمة هؤلاء ، الأورجوياني جاستون سيرينو،لاعب صن داونز الجنوب أفريقي الذى طلب المدير الفني للأهلي ضمّه للفريق لكن الإدارة الحمراء لم تنجح حتى الأن بسبب رفض النادي الجنوب أفريقي الإستغناء عن اللاعب.

من ناحية أخرى، أعلن الأهلى أن الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء الدولى التونسى الذى يُعد أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً، حيث يرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى الإبقاء على الظهير التونسى شأنه شأب باقى عناصر الفريق الأساسية التى يرغب فايلر فى الإبقاء عليها من أجل تحقيق طموحاته فى الفريق، وأهمها استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا وكذلك التتويج بلقب الدورى المحلى حينما يتم استئناف النشاط الرياضى المُجمّد حالياً جراء "جائحة" كورونا.

وفى هذا الشأن، قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى، إن النادى لم يتلق عروضاً من الهلال السعودى مثلما تردد مؤخراً، موضحاً أن على معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادى حالياً كونه عنصراً أساسياً فى كتيبة رينيه فايلر ، وشدد أمير توفيق على أن معلول مُستمر مع الأهلى، وليس صحيحاً أن النادى تلقى عرضاً رسمياً من الهلال لضم الدولى التونسى، موضحاً أن النادى لم يتلق عرضاً من نظيره السعودى ولا توجد نية فى الاستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.