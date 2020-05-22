شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تخصيص إدارة مالية منفصلة للجنة الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تخصيص إدارة مالية منفصلة للجنة الحكام عن باقى الإدارات لإنهاء أزمات مستحقات الحكام المتأخرة بشكل نهائى، بحيث يحصل الحكام على مستحقاتهم من هذه الإدارة على أن تكون هذه الادارة تابعة للجنة الحكام، وشهد الموسم الحالي ازمة كبيرة بسبب تاخر صرف مستحقات الحكام مما دفع اللجنة الخماسية لصرف 15 مليون و200 ألف جنيه للحكام عبارة عّن مستحقات متاخرة من الموسم الماضي والموسم الحالي .

من ناحية أخرى، طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب، وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الفيفا فى هذه الشأن قبل إعلان اللائحة الجديدة، كما طلبت اللجنة الخماسية من فيفا تحديد صلاحيات هذا المنصب حال الموافقة عليه والفرق بينه وبين منصب المدير المالى للجبلاية.

وأرجعت الأندية طلبها بعودة منصب أمين الصندوق، إلى أنه سيحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس اتحاد الكرة خاصة فى الناحية المالية، ليكون أمين الصندوق هو المسئول عن النواحى المالية فى ظل الرقابة التى تسعى الأندية لفرضها على اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة.