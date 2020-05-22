شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يغلق الباب في وجه العروض الخارجية لنجوم الأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ملف العروض الخارجية التى بدأت تتناثر بشكل تدريجي لبعض نجوم الصف الأول في الفريق وأعلن المدرب السويسري تمسكه بجميع لاعبي الفريق خاصة الفئة الأولى التى يعتمد عليها فايلر في مباريات الفريق ، وتأتي هذه التأكيدات مع حديث بعض وسائل الإعلام العربية عن عروض تلقاها بعض لاعبي الأهلي يأتي في مقدمتهم ، على معلول ومحمد الشناوي وكهربا وجونيور أجاي وهي العروض التى إستحوذت على أهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية والافريقية لكن رينيه فايلر كان حاسماً منذ البداية وأبلغ إدارة القلعة الحمراء إنه يرغب في بقاء جميع نجوم الفريق لحين إشعار أخر خاصة وأن الأرتباطات المقبلة ستكون غاية في القوة والشراسة حال إستئناف النشاط الرياضي محلياً وأفريقياً المُجمّد حالياً جراء جائحة كورونا.

وطالب المدير الفني للأهلي من إدارة النادي الإبقاء على العناصر الهامة والمؤثرة في الفريق لاسيما وأن فايلر لا يرغب في ضم صفقات كثيرة للفريق لذا سيكون من الصعب الإستغناء عن لاعبين يحتاج إليهم الفريق.

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