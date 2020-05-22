رياضة | تعرف علي موعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف علي موعد عودة الدوري الاسباني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت العديد من التقارير الاسبانية اليوم أن رابطة الدوري الاسباني قد حددت موعد لاستئناف البطولة الكروية التي توقفت من شهرين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقالت اذاعة كادينا كوبي الاسبانية الشهيرة أن رابطة الدوري الإسباني حددت 12 يونيو المقبل، موعدًا لاستئناف بطولة الدوري الاسباني الممتاز وأن عودة الدوري ستبدأ بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.

وأضافت الصحيفة أن الرابطة تستعد لإعلان جدول المباريات كامًلا 28 مايو المقبل بعد أن قد أكدت أن الليجا ستتقدم الجمعة المقبل بطلب لوزارة الصحة، من أجل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية بشكل كلي يوم الإثنين القادم.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة أن عودة اللاعبين الإثنين إلى التدريبات الجماعية سيؤدي إلى عودة الدوري يوم 12 يونيو المقبل وإستئناف ما تبقي من عمر البطولة الاسبانية.