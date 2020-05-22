شكرا لقرائتكم فايلر يغلق ملف العروض الخارجية لنجوم الصف الأول في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ملف العروض الخارجية التى بدأت تتناثر بشكل تدريجي لبعض نجوم الصف الأول في الفريق وأعلن المدرب السويسري تمسكه بجميع لاعبي الفريق خاصة الفئة الأولى التى يعتمد عليها فايلر في مباريات الفريق ، وتأتي هذه التأكيدات مع حديث بعض وسائل الإعلام العربية عن عروض تلقاها بعض لاعبي الأهلي يأتي في مقدمتهم ، على معلول ومحمد الشناوي وكهربا وجونيور أجاي وهي العروض التى إستحوذت على أهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية والافريقية لكن رينيه فايلر كان حاسماً منذ البداية وأبلغ إدارة القلعة الحمراء إنه يرغب في بقاء جميع نجوم الفريق لحين إشعار أخر خاصة وأن الأرتباطات المقبلة ستكون غاية في القوة والشراسة حال إستئناف النشاط الرياضي محلياً وأفريقياً المُجمّد حالياً جراء جائحة كورونا.

وطالب المدير الفني للأهلي من إدارة النادي الأبقاء على العناصر الهامة والمؤثرة في الفريق لاسيما وأن فايلر لا يرغب في ضم صفقات كثيرة للفريق لذا سيكون من الصعب الإستغناء عن لاعبين يحتاج إليهم الفريق.

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وتلقى محمد الشناوي العديد من العروض الخليجية والأوربية في الفترات الأخيرة، وهي التي تم رفضها جميعاً من قبل لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إلا أن هناك مقترح ظهر في الأيام الأخيرة بالموافقة على رحيل محمد الشناوى خاصة بعد أن وصلت قيمة أحد العروض لـ5 مليون دولار، على أن يتم التعاقد مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز ومنتخبنا الوطني، والذي طلب اللعب للأهلي في ظل عدم رغبته في استكمال مسيرته في بيراميدز لوجود الحارس المهدي سليمان الذي يشارك أساسياً في الفترة الأخيرة، بالإضافة لقرب انضمام شريف اكرامي لبيراميدز بعد رحيله عن الأهلي.

ورأت لجنة التخطيط أن رحيل محمد الشناوى سيؤثر سلبياً بشكل كبير على أداء الفريق حتى في حالة تعويضه بحارس كبير نظراً لكونه هو أفضل حارس في مصر حالياً ولا يقترب أي حارس أخر من مستواه، وبالتالي سيمثل رحيله خسارة فنية كبيرة للفريق وهو ما أكده فايلر أيضاً ليتم صرف النظر نهائياً عن رحيل الشناوي مهما كانت الاغراءات.