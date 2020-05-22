شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يوافق علي تعديل بند " الخدمة العسكرية " في لائحة اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت سارة ساليمون مندوبة الفيفا، على تعديل بعض الشروط الخاصة بالترشح لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة والتى لم يتم تحديد موعدها بشكل نهائى حتى الآن، وأوضح مسئولو الجبلاية، أن مندوبة الفيفا وافقت، علي حذف بند التصالح فى حالة عدم تأدية الخدمة العسكرية، واشترطت اللجنة فى اللائحة الجديدة أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية او تم إعفاءه منها ، ولا يتم الاعتراف بالتصالح وفقا لنص قانون الرياضة الجديد وهو ما وافقت عليه مندوبة الفيفا.
ورفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اقتراح إقامة الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة بنظام الفيديو كونفرانس، بسبب كبر عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية والمقدر بـ95 ناديا بعد تقليص العدد من ناحية ، ومن ناحية اخري عدم قدرة اتحاد الكرة ومسؤولي الاندية علي التفاهم والاتفاق علي بنود اللائحة من خلال الفيديو كونفرانس في ظل مطالبة الفيفا بشرح كل بند للجمعية العمومية والتصويت عليه وكتابةً وتسجيل اي ملاحظات من جانب الجمعية العموميةً حتي يتم مناقشتها مع الفيفا فيما بعد وحسمه سواء بالموافقة أو الرفض.
علي صعيد متصل، كشفت مصادر قانونية باتحاد الكرة، أن هناك اتجاها لتجميد لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها من قبل اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على ان تقام الانتخابات المقبلة فى شهر سبتمبر المقبل وفقا للائحة القديمة لاتحاد الكرة والمعتمدة أيضا من الاتحاد الدولى لكرة القدم.
وتجهز اللجنة الخماسية لاجتماع رباعي يحضره هاني ابو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية لحسم مصير الانتخابات المقبلة ومدة المجلس الجديد في ظل التضارب بين لائحة اتحاد الكرة وقانون الرياضة المصري وعدم وضوح الرؤية حول مدة المجلس الجديد حال اقامة الانتخابات سواء سنة واحدة او أربع سنوات .
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