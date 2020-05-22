شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء نجوم الكرة يتصدرون مشهد العزل المنزلي في توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رب ضارة نافعة"، كان ذلك شعار نجوم الكرة في تلك المرحلة الصعبة بعد توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذي اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء في منازلهم كإجراء وقائي، وهو ما دفع نجوم الكرة لقضاء أوقات لأكبر مع أبنائهم، الذين تصدرت صورهم مشهد توقف النشاط.

كريم علي معلول

استغل ظهير أيسر النادي الأهلي، فترة التوقف في قضاء وقت من المرح مع نجله كريم، والذي ظهر تارة بصحبة والده ووالدته وتارة أخرى بصحبة رفيق كابو لاعب وسط وادى دجلة، في جولة تسوق فى أحد المولات الكبرى .



كريم علي معلول



كريم



نجل علي معلول

شايان الحضري

يحرص عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على نشر صور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مع ابنته الصغرى شايان، ويتولى السد العالى فى الفترة الحالية تدريب ثلاثة حراس مرمى فى أحد الملاعب المجاورة لمقر سكنه، هم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى حارس الاتحاد السكندرى السابق، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وذلك خلال الفترة الحالية والتى تشهد توقف العديد من مسابقات الدورى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيرس كورونا، ويصطحب الحضري ابنته شايان بشكل دائم إلى تلك التدريبات.



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محمد أوناجم

يحرص محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك، على اصطحاب ابنته في تدريباته اليومية بشكل مستمر، حيث تظهر معه خلال قيامه بالتدريبات اليومية.

تمارا وسيلين

استضاف عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، وزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، شخصية "فنانيس رمضان" فى منزلهما من أجل إسعاد أطفالهما تمارا وسيلين، والتقطت البنات صورا جميلة مع الشخصية الرمضانية الشهيرة،"فنانيس رمضان" هى شخصيات التفت لها الجمهور على مدار السنوات الأخيرة فى رمضان، رغم كونها شخصيات "كرتونية"، ووقع العديد فى حبها لدرجة جعلتها "الأيقونة" على تليفوناتهم والحاسبات الاَلية الخاصة بهم، ويظن البعض أنه من الضرورى ربط الشخصيات "الكرتونية" بالأطفال، إلا فى هذه الحالة التى ارتبط بها الكبار قبل.



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أحمد عادل

يحرص أحمد عادل عبد المنعم على الظهور مع نجله عادل أو "دولا" كما يلقبه بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر الثنائي يتجولان بالسيارة قبل موعد الحظر وظهرا أيضاً في مواقف أخرى.