محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365)
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الخميس 21 مايو:
كابوريا: مرتضى منصور تمسك بي لكني رحلت بسبب نيبوشا
طارق سليمان: العمل في الزمالك أمر احترافي
عادل جمعة يتحدث لمصراوي عن.. مفاوضات الأهلي.. الاحتراف في تونس.. وإمكانية العودة للزمالك
طارق سليمان: وجود مصطفى شوبير في الأهلي لا يضر نجلي
بيراميدز: لا نمانع عودة الدوري.. وهدفنا دوري الأبطال
النجم الساحلي ينفي مفاوضات الزمالك مع لاعبه
الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة العروض السعودية لمعلول
تقارير يونانية: وردة سيعود لباوك لكن سيتدرب منفردًا
أسطورة ليفربول يربط مستقبل صلاح مع الفريق بـ"السعادة"
كمونة: تلقيت عرضا من برشلونة بعد أمم أفريقيا 98
مَرَرتُ بِمِصْرَ.. يامن بن ذكري: تجربتي في الزمالك لا تُنسى.. وفلافيو كان الأصعب
هدف الزمالك.. الصفاقسي: المثلوثي يرغب في الاستمرار معنا إذا لم يحترف
ماجد سامي: ماهو رد فعل النادي الأهلي لو أُصيب الخطيب بكورونا؟
رسميًا.. صنداونز يعلن تجديد عقد موسيماني
تقارير: ستاندر لياج يتراجع عن الاهتمام ببنشرقي لسببين
مارتينيز: بإمكان هازارد الفوز بـ"بالون دور" مع ريال مدريد
مبابي أم ماني؟.. تقارير: السنغالي الأقرب إلى ريال مدريد
سكاي تتوقع رحيل النني عن أرسنال في الصيف
الإخبارية السعودية: رابطة بريميرليج تؤكد صحة صفقة بيع نيوكاسل
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. النجم ينفي طلب الزمالك نجمه.. والأهلي يوضح حقيقة رحيل معلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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