ريال مدريد يهدد زيدان بسيف بوكيتينو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، يوم الأربعاء، عن الحالة الوحيدة التي ستدفع إدارة ريال مدريد للاستغناء عن زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، في نهاية الموسم الحالي.

وعاد زيدان لقيادة ريال مدريد مرة أخرى في شهر مارس من عام 2019، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري بسبب سوء النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا مبكرًا على يد أياكس أمستردام.

وحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، فإن ريال مدريد مهدد بالخروج خالي الوفاض دون أي بطولة هذا الموسم للعام الثاني على التوالي، وإذا لم يفز زيدان بأي لقب في نهاية الموسم، فإن ريال مدريد سيوجه له الشكر وسيضطر لإقالته.

وودع ريال مدريد كأس إسبانيا أمام ريال سوسيداد، كما خسر لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال على ملعبه أمام مانشستر سيتي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا خلف برشلونة.

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وأوضح التقرير أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، يمكن أن يحل محل زيدان مع بداية الموسم المقبل.

ولا يشغل بوكيتينو حاليًا أي منصب، بعد إقالته من تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي، ليحل محله جوزيه مورينيو، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بتدريب ريال مدريد وباريس سان جيرمان ونيوكاسل.

كوورة

