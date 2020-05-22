رياضة | آخر تطورات انتقال مارتينيز لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات انتقال مارتينيز لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي، عن أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "أوليه"، فإن صفقة لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة قد تمت، وأصبح مارتينيز أغلى لاعب أرجنتيني في التاريخ.

وتابعت الصحيفة، أن الإعلان عن الصفقة أصبح قريب للغاية، وخصوصا بعد أسابيع مطولة بين إدارة برشلونة وإنتر ميلان.

وأتمت الصحيفة، أن اللمسات الأخيرة في الصفقة تم وضعها خلال الساعات القليلة الماضية، جرى خلالها التفاوض حول نقاط عديدة، مثل إدخال لاعبين آخرين في العملية، لكن الأمر انتهى بموافقة برشلونة على دفع قيمة الشرط الجزائي 111 مليون يورو.