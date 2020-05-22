رياضة | فايلر يطالب الأهلي باستمرار نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الأهلي باستمرار نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرغب في استمرار رمضان صبحي نجم الفريق في الموسم المقبل وذلك عقب نهاية فترة إعارته من قبل هدرسفيلد الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية مصرية اليوم أن رينيه فايلر استفسر من مسئولي الأهلي مؤخرًا عن آخر تطورات قضية شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن رينيه فايلر يرغب في معرفة مصير قضية استمرار رمضان صبحي لأنها سوف تؤثر على باقي صفقات القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي تتفاوض مع إدارة في هدرسفيلد من أجل تخفيض طلباتها المادية لبيع رمضان صبحي في الصيف المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية أن رمضان صبحي لا يمانع في الاستمرار في صفوف الأهلي في حالة عدم تلقيه عرضًا أوروبيا قوياً في الصيف المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هدرسفيلد يرغب في الحصول على 7 ملايين يورو من أجل بيع رمضان صبحي وهو مبلغ كبير على خزينة الأهلي التي ترغب في تخفيضه إلى 5 ملايين يورو.