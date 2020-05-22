رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وميلان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن برشلونة أبدى إهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية بأن برشلونة ما زال يسعى للتعاقد مع أليسيو رومانيولي نجم دفاع ميلان الذي يمتد عقده حتى صيف 2022.

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وأكدت الشبكة الإيطالية أن ميلان يسعى للتوصل لاتفاق مع رومانيولي على تجديد عقده بشرط تخفيض راتبه من 3 ملايين يورو إلى 2.5 مليون يورو وهو رقم لا يرقى إلى طموحات اللاعب.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن برشلونة يسعى لعقد صفقة تبادلية مع ميلان تقضي بالتعاقد مع رومانيولي مقابل التخلي عن نجميه المعارين جان كلير توديبو وإيمرسون.

وكشفت الشبكة الإيطالية أن برشلونة يخطط لمنح راتب مغرٍ لرومانيولي يصل إلى 4 ملايين يورو مما سيشجع اللاعب على الإنضمام إلى برشلونة.