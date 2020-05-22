رياضة | بعد اهتمام السد القطري ... أرقام مسعود أوزيل مع أرسنال هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام السد القطري ... أرقام مسعود أوزيل مع أرسنال هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية قطرية اليوم، أن النجم الألماني "مسعزد أوزيل" دخل في حسابات نادي السد القطري، تمهيداً لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفتي "الشرق" و"العرب" القطريتين، أن نادي السد القطري يستهدف التعاقد مع عدة نجوم من العيار الثقيل، سعياً من إدارة الفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، الغائبة عن خزائن الفريق منذ 2013.

وأكدت الصحف القطرية، أن إدارة نادي السد تحاول استغلال المشاكل التي تحيط باللاعب مع أرسنال هذا الموسم.

ودخل اللاعب في عدة أزمات هذا الموسم، بدأت بمهاجمة الحكومة الصينية، مروراً ببعض الخلافات مع مدربي الجانرز، أوناي إيمري وميكيل أرتيتا.

كما تداولت عدة تقارير مسألة رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري، بسبب رغبة الإدارة في التخلص في راتبه الباهظ، في ظل معاناة أرسنال من أزمة مالية حادة بسبب فيروس كورونا.

كشف حساب أوزيل مع أرسنال

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خاض صاحب الـ31 عاماً مع أرسنال هذا الموسم 23 مباراة بجميع المسابقات بمجموع دقائق 1812 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وحيداً ومرر 3 تمريرات حاسمة.

وخلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب أوزيل 18 مباراة، سجل هدفاً وصنع هدفين، خلال 1449 دقيقة لعب.

وضمن بطولة الدوري الأوروبي، خاض اللاعب مبارتين فقط بمجموع دقائق 150 دقيقة، دون المساهمة بأي هدف.

وفي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لعب أوزيل مبارتين، مرر خلالهما تمريرة حاسمة وحيدة، خلال 136 دقيقة.

ولحساب بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، خاض اللاعب 77 دقيقة فقط في مباراة الفريق ضد ليدز يونايتد في الدور الثالث.

وفي جميع مشاركاته مع أرسنال، منذ انضمامه إليه من ريال مدريد عام 2013، لعب أوزيل 254 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 44 هدفاً وصنع 77 هدفاً آخر.