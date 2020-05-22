رياضة | سليمان: هذا هو سر الفوز بالدوري الموسم الماضي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر سليمان: هذا هو سر الفوز بالدوري الموسم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأسبق للنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر، لم يكن في أفضل حالاته في الموسم الماضي والذي توج خلاله بلقب الدوري، مشيرا إلى ان الروح والعزيمة والإصرار هم كلمة السر في التتويج باللقب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"الأهلي لم يكن الأفضل في الموسم الماضي والذي نجحنا في التتويج باللقب، بسبب الروح والعزيمة والإصرار داخل الفريق".

وتابع :"لم يكن لدينا الشك في التتويج باللقب، وكنا نتحدث مع اللاعبين والجهاز الفني بضرورة التعويض بعد الخسارة من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وزاد :"بعد الفوز على فريق صن دوانز في مباراة العودة لربع نهائي دوري آبطال إفريقيا بهدف نظيف، وخروجنا من البطولة جمهور النادي المتواجد في ملعب المباراة قام بالهتاف للاعبين وطالبهم بالتتويج بلقب الدوري".