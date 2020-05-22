شكرا لقرائتكم هل يستحق الحضري تولي تدريب الحراس في الأهلي.. طارق سليمان يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن موقفه من تولي عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق، تدريب حراس مرمى القلعة الحمراء.

وقال سليمان، إن الحضري لا يستحق التواجد في منصب مدرب حراس مرمى النادي الأهلي نهائيا على الإطلاق، وأن تاريخ الحضري في تدريب الحراس يعتبر لا شيء. Advertisements

وأكد سليمان خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت 2 في برنامج جمهور الثالثة الذي يقدمه إبراهيم فايق، أن عصام الحضري لا يستحق التواجد في منصب مدرب حراس النادي.

وتابع: تاريخ الحضري كلاعب مختلف عن تاريخه في التدريب وحتى هذه اللحظة الحضري لم يتولي التدريب في أي نادي.

جدير بالذكر أن، طارق سليمان قبل أن يخوض تدريب حراس مرمى النادي الاهلي تولى تدريب أحد قطاعات الناشئين في الاهلي لمدة ثلاث سنوات، ثم تولى تدريب حراس المريخ السوداني، وحقق بطولة معه ثم تولى تدريب الفريق الأول للأهلي.