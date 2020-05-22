طارق سليمان: تلقيت عرضا من البدري للانضمام الى جهاز منتخب مصر

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي سابقاً أنه تلقى عرضاً للانضمام الى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول الا أنه لا يعرف السبب وراء استبعاد ترشيحه.

وقال طارق سليم خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية: "البدري حاول ضمي لكني لا أعرف سبب استبعاد ترشيحي لكنه حاول ضمي للجهاز الفني المعاون".

وأضاف سليمان ان البدري صاحب فضل كبير عليه في مسيرته التدريبية منذ أن كانا سوياً في المريخ السوداني ثم الأهلي.

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تابع طارق سليمان: "ربما يكون استبعادي من جهاز المنتخب الوطني سببه عملية التوافق بين الأهلي والزمالك وبالتالي كل التوفيق لأيمن طاهر مدرب الحراس الحالي".

ورفض طارق سليمان الحديث عن أفضل مدرب حراس في مصر حاليا من بينه وطارق سليمان واحمد ناجي وقال الميع يتنافس وربما لو كنت بعيداً عن المقارنة لاخترت أفضل مدرب.

وأشار طارق سليمان الى أن الثنائي ايمن طاهر واحمد ناجي حققا نتائج إيجابية كبيرة في الكرة المصرية سواء مع المنتخب أو نادي الزمالك.