شكرا لقرائتكم كهربا يعلق على استشهاد البطل "منسي" في مسلسل الاختيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استشهاد البطل المقدم أحمد منسي، والذي يجسد شخصيته الممثل أمير كرارة في مسلسل الاختيار. وكتب"كهربا" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو كان المشهد بيوجع كدا أمال الحقيقة بتوجع أزاي، إحنا سمعنا عن معركة البرث لكن مشوفنهاش، الحمدلله أن الناس شافت وحست وعرفت قيمة هؤلاء الأبطال أما أهالي الشهداء يفتخروا ويفرحوا بأبطالنا". Advertisements وتابع كهربا: "دول مش ولادهم ولا فخرهم لوحدهم دول ولاد وأخوات 100 مليون مصرى علم مصر.. مبيخلصوش".

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