محمد عمر: بطولات كأس العالم العسكري الأهم فى حياتي وأولى انطلاقاتى التدريبية

جدة - عمرو شويل قال محمد عمر, لاعب نادى الاتحاد السكندري السابق، إن بطولتى العالم العسكري التى توج بها كانت الاهم فى حياته التدريبة واولى انطلاقاته ومن بعدها توالت البطولات مع الوحدات خليجا وغيرها .

وأضاف عمر في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير, في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1on time sport ، أن بدأ مشواره منذ اختياره بلقاء المشير طنطاوى ثم بدأ فى تجميع اللاعبين وتعادل المنتخب العسكري فى اولى مواجهاته مع نظيره الجزائرى فى مصر ثم انطلق نحو التتويج بالبطولة بعدها.

وشدد على انه لا بد من التعايش مع كورونا ونبدأ بلعب مباريات الدوري ولا بد من وجود ضحايا سواء في الإصابات او البدايات، وطالب بضرورة تعليم الطب النفسي الرياضي للاعبين حتى يتأقلموا مشددا على أننا نحتاج 6 أسابيع على الأقل فترة اعداد لاستئناف بطولة الدوري العام .

أن التأخير في تعيين حسام البدري وفترة الاعداد الغير كافية قبل اول مباراة في التصفيات سبب الازمة الحالية وتدهور النتيجة في اول لقاءين مؤكدا أن التوقف في مصلحتنا وسيفيد حسام البدري ويمنحه فرصة كبيرة للتنظيم وإعادة خططه مضيفا أن منتخب البدري قادر على تجاوز الازمة الحالية.

وتابع محمد قائلا : المدرب الكبير كمال الصباغ كان اب للجميع وفاز مع الاتحاد بكاس مصر ، مؤكدا أن أحمد كاطو مدير الكرة بالاتحاد السابق كان صاحب فضل كبير في تصعيده للفريق الأول.

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قال محمد عمر, لاعب نادى الاتحاد السكندري السابق انه لا بد من التعايش مع كورونا ونبدأ بلعب مباريات الدوري ولا بد من وجود ضحايا سواء في الإصابات او البدايات.