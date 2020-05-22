شكرا لقرائتكم شوبير: أوجه الشكر لصناع الدراما بعد حلقة الاختيار الاتاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة الشكر لصنع الدراما في مصر على ما قدموه من أعمال وطنية خاصة بأبطال قواتنا المسلحة.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "لازم أوجه التحية لصناع الدراما في مصر على ماقدموه اليوم من حالة من الفخر والشجن والبطولة في حلقة تاريخية من مسلسل الإختيار ومن قبلها فيلم الممر، كل الـشكر وكل التحية لصناع العمل وأتمنى أن يُعرض على جميع القنوات العربية بالإضافة إلى أن يٌختصر في فيلم ساعتين يعرض في المناسبات".

وشهدت حلقة اليوم من مسلسلالاختيار ردود فعل واسعة من جانب المشاهدين في كافة أنحاء الوطن العربي بعد استشهاد المقدم احمد المنسي أحد رجال لاصاعقة التاريخيين.

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