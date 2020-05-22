شكرا لقرائتكم أحمد كابوريا: تلقيت عرضين من الأهلي وتاريخي مع الزمالك 65 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كابوريا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمعار الى طلائع الجيش أنه سبق وتلقى عرضين للانضمام الى صفوف الأهلي عندما كان لاعباً بالمصري البورسعيدي.

قال كابوريا خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس: "تلقيت العرض الأول في بداية الموسم والثاني في نهايته عندما كنت ألعب بصفوف المصري البورسعيدي".

أضاف أحمد كابوريا أن حسام حسن المدير الفني السابق للمصري صاحب الفضل الأكبر عليه لأنه طور من مستواه الفني لأنه لم يكن يتخيل اللعب في مركز صناعة اللعب (10).

تابع أحمد كابوريا أنه تاريخه مع الزمالك يتلخص في 65 دقيقة شارك فيها مع القلعة البيضاء وأن المدرب الأسبق للقلعة البيضاء نيبوشا "ماكانشي شايفني في الفريق نهائياً".

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وقال اللاعب الشاب أن مرتضى منصور رئيس الزمالك استفسر أكثر من مرة عن سبب عدم مشاركتي في المباراة وأنه شارك في الدقائق خلال مباراة بكأس مصر فقط.

وأوضح احمد كابوريا أن حلمه العودة لنادي الزمالك من جديد خاصة وان حلم والده هو اللعب للقلعة البيضاء وهو ما تحققه بارتدائه تيشيرت النادي.

وألمح اللاعب الى بداياته مع نادي غزل شبين وقتما كان سامي قمصان مديراً فنيا للفريق وقال انه استفاد من مواجهة أندية الدوري الممتاز ما جعله يستفيد بشكل كبير للغاية في مشواره بالدوري المصري.