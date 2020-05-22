شكرا لقرائتكم تقارير يونانية: عمرو وردة سيبدأ خوض تدريبات فردية مع باوك سالونيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية يونانية، أن اللاعب المصرى عمرو وردة، سيبدأ فى خوض تدريبات فردية، مع فريقه باوك سالونيكا، بعد أن أنهى نادى لاريسا عقد اللاعب، المعار إليه خلال الموسم الحالى، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، على حد وصف النادى اليونانى.

ذكر موقع "نوفو سبورت" اليوناني، أن عمرو وردة، سيبدأ فى خوض تدريبات فردية، داخل مركز التدريبات فى نادى باوك سالونيكا، بعد إنهاء إعارته لفريق لاريسا، ولكن دون المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

أضاف التقرير اليونانى، أن مستقبل اللاعب المصرى غامضا مع باوك، سواء كانوا يدريدون الإحتفاظ به أم لا، بسبب شخصيه غير المستقرة، وليس بسبب موهبته التى لا غبار عليها.

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جدير بالذكر أن عقد عمرو وردة ينتهى مع باوك اليونانى، فى صيف عام 2021، حيث يرغب اللاعب فى خوض تجربة جديدة خارج اليونان، بعد 5 سنوات قضاها فى الدوري اليونانى.

وكانت "صحيفة "مترو سبورت" اليونانية، قد أكدت فى وقت سابق، أن ناديي ملطية سبور، الذى يلعب فيه الظهير الإيسر المصرى كريم حافظ، وسيفاس سبور، أبديا رغبة فى الحصول على خدماته فى الفترة المقبلة، حيث يسعيان لتقديم عرض لباوك، لضم اللاعب فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم عمرو وردة لصفوف فريق لاريسا قادمًا من باوك، الصيف الماضي، وخاض صاحب الـ26 عاما، 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.