شكرا لقرائتكم طارق سليمان يفتح الباب لتدريب الزمالك: من الوارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي سابقاً الباب أمام نادي الزمالك في المستقبل حال تلقيه عرضاً جاداً من القلعة البيضاء.

وقال طارق سليمان خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "من الوارد قبول عرض الزمالك لو كانت وقتها الظروف تحسم".

أضاف طارق سليمان ان محمود الجوهري اسطورة التدريب قام بتولي المهمة للأهلي والزمالك، وأن عالم الاحتراف بات مفتوحاً أمام الجميع.

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وعن المنافسة القوية بين مصطفى شوبير وابنه أحمد طارق سليمان قال أنها صحية وكروية ومن الجائز أن يتقدم شوبير خطوة أو اثنين وربما يعود ابني بشكل أفضل مستقبلا.

وأكد ان المنافسة كانت شرسة بين الحراس عبر التاريخ في الأهلي فكان ثابت البطل واكرامي ومعهم شوبير ومن بعدهم حراس كثيرين.