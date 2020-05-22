شكرا لقرائتكم عمر: منتخب البدري قادر على تجاوز الازمة ونحتاج 6 أسابيع فترة اعداد لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد عمر, لاعب نادى الاتحاد السكندري السابق انه لا بد من التعايش مع كورونا ونبدأ بلعب مباريات الدوري ولا بد من وجود ضحايا سواء في الإصابات او البدايات.
وطالب عمر بضورة تعليم الطب النفسي الرياضي للاعبين حتى يتأقلموا مشددا على أننا نحتاج 6 أسابيع على الأقل فترة اعداد لاستئناف بطولة الدوري العام .
وأضاف عمر في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير, في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1on time sport ، أن التأخير في تعيين حسام البدري وفترة الاعداد الغير كافية قبل اول مباراة في التصفيات سبب الازمة الحالية وتدهور النتيجة في اول لقاءين مؤكدا أن التوقف في مصلحتنا وسيفيد حسام البدري ويمنحه فرصة كبيرة للتنظيم وإعادة خططه مضيفا أن منتخب البدري قادر على تجاوز الازمة الحالية.
وتابع محمد قائلا : المدرب الكبير كمال الصباغ كان اب للجميع وفاز مع الاتحاد بكاس مصر ، مؤكدا أن أحمد كاطو مدير الكرة بالاتحاد السابق كان صاحب فضل كبير في تصعيده للفريق الأول.
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