شكرا لقرائتكم الأهلي يحتفل بلقب القرن برسالة الى صالح سليم عبر تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل النادي الأهلي بالذكري 19 للتويجه بلقب بطولة القرن في القارة الإفريقية المقدمة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وكتب النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحل اليوم الذكرى الـ19 على تتويجنا بجائزة نادي القرن.. جائزة لا تأتي سوى كل مائة عام .. وعلى عهدنا للمايسترو نمضي من أجل التتويج بلقب القرن الجديد. Advertisements ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وصالح سليم أسطورة النادي الخالدة. تحل اليوم الذكرى الـ ١٩ على تتويجنا بجائزة

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