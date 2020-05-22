شكرا لقرائتكم محمد نور: الأندية ستواجه صعوبات كبيرة في التباعد الاجتماعي والاصابات حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد نور, لاعب نادى الاتحاد السكندري السابق، إن الأندية المصرية ستواجه صعوبات كبيرة في تطبيق التباعد الاجتماعي في التدريبات والمباريات حال السماح باستئناف الدوري العام.
وأضاف محمد نور, في تصريحات الإعلامي أحمد شوبير, ملعب on time sport , قناة 1on time sport ، أخاف كثيرا على اللاعبين من الإصابات بعد المرحلة الانتقالية ما بعد كورونا مضيفا أن فترة الاعداد
لن تكون كافية مما يتسبب في إصابات كثيرة للاعبين .
وشدد نجم الاتحاد السابق على أنه لا بد من أن تكون فترات اعداد لفرق الأهلي والزمالك وبيراميدز لا بد أن تكون مختلفة عن باقي الأندية الأخرى نظرا لمشاركتهم في أكثر من بطولات وخاصة البطولات الافريقية دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية .
وواصل محمد نور كنا نجتمع قبل التدريب يوميا بثلاث ساعات على الأقل لنتعلم الانتماء من النادى وحبنا لزعيم الثغر .
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