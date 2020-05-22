شكرا لقرائتكم خالد الغندور ردًا على القيعي: عتريس كان ظالم.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الإعلامي خالد الغندور على الفيديو الذى نشره الخليج 365 لـ "عدلي القيعي" مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي حول ما يخص تصريحات نادى القرن الأفريقى.

وقال القيعي بالأمس عبر قناة الأهلي بحسب رواية الغندور "الزمالك بيقول أنهم عتريس عتريس لكن الأهلي هو عتريس".

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ورد الغندور "الأهلي يشبه نفسه بعتريس على طريقة فيلم شيء من الخوف وهم لا يعرفوا طبيعة شخصية عتريس في الفيلم من الأساس حتى في التشبيه مش عارفين تشبهه كمان".

وأشار إلى أن مصطفى مراد فهمي هو السبب الرئيسي في تغيير المعايير الخاصة بنادي القرن الافريقي وإهدائها إلى النادي الأهلي.