شكرا لقرائتكم أحمد حسن يعلق على مسلسل "الاختيار": "رحم الله من بأرواحهم فدونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر أحمد حسن قائد منتخب مصر الاسبق تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر يترحم على شهداء الوطن من أبطال الجيش المصرى الذين أستشهدوا فى سيناء وجاء قائلا " رحم الله من بأرواحهم فدونا وفي ذكراهم أبطال جمعونا #الاختيار رحمة الله علي شهداء ابطال جيشنا العظيم بفضل هذه الايام المباركة " .
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معركة شرسة شهدتها الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.
في فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.
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