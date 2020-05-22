شكرا لقرائتكم أحمد حسن يعلق على مسلسل "الاختيار": "رحم الله من بأرواحهم فدونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد حسن قائد منتخب مصر الاسبق تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر يترحم على شهداء الوطن من أبطال الجيش المصرى الذين أستشهدوا فى سيناء وجاء قائلا " رحم الله من بأرواحهم فدونا وفي ذكراهم أبطال جمعونا #الاختيار رحمة الله علي شهداء ابطال جيشنا العظيم بفضل هذه الايام المباركة " .



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معركة شرسة شهدتها الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، بين التكفيريين وجنودنا الأبطال في مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.