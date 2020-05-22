شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: أداء الزمالك أفضل من الأهلى الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلى السابق أن إداء فريق الزمالك الموسم الماضى أفضل من الأهلى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى ولكن الروح والأصرار لدى لاعبي القلعة الحمراء لحسم البطولة وإرضاء الجمهور عقب الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز وأنه الامور الخارجية عن المستطيل الاخضر خلقت داخل اللاعبين حافز كبير لحصد الدورى الممتاز و أسعاد الجمهور عقب مطالبتهم فى نهاية مباراة بطل جنوب أفريقيا بالقول " الدورى يا أهلى " .

وأوضح طارق سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق فى برنامج جمهور الثالثة أن هجوم مارتن يول المدير الفنى الاسبق لفريق الاهلى على شريف إكرامى حارس الفريق كان بشكل عفوى وساندته عقب الواقعه .

وأشار طارق سليمان أنه تعرض لهجوم كبير من قبل جمهور الاهلى بسبب أخطاء محمد الشناوى فى المباريات الأولى و لكنه قدم موسم تاريخى مع الفريق الاحمر ويستحق حراسة مرمى المنتخب فى كأس العالم .

تلقى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى تأكيداً بأنه سيصبح الحارس الأول ببيراميدز بعد انتقاله إليه بداية من الموسم المقبل، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء، بعد عدم توصله لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده.

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وأكد مسئولو بيراميدز لإكرامى أن موقعه فى التشكيلة الأساسية محفوظ، خاصة أن عدم المشاركة كان أحد أهم أسباب رحيله عن الأهلى، وذلك بغض النظر عن بقاء أحمد الشناوى من عدمه أو التعاقد مع محمد عواد من عدمه.

وتلقى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، اتصالاً هاتفياً من أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، أكد له خلالها أنه سيكون ضمن حساباته الفنية، بمجرد الانتقال لناد والحصول على فرصة اللعب داخله، مؤكداً له أن عدم مشاركته فى الأهلى خلال الفترة الماضية السبب الرئيسي وراء استبعاده.

وأكد أيمن طاهر لإكرامي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري يثق في قدراته الفنية والبدنية، وأنه سيكون خير داعم للفراعنة بعد حصوله على فرصة اللعب في أي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

وتلقى شريف إكرامي عدداً من العروض المحلية والخارجية منذ إعلانه الرحيل عن الأهلي وفشل جلسة تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويدخل بيراميدز في مفاوضات مكثفة مع شريف اكرامي للحصول على توقيعه ليلحق بزميله أحمد فتحي الذي أنضم لبيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي.