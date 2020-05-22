شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات ردت كرامة الكرة المصرية.. رباعية الجزائر وثنائية غانا وهزيمة المغرب وثلاثية نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليست مجرد لعبة، ولكنها حياة كاملة وشغف وإثارة لا ينقطع، ولهذا باتت جزء من الكرامة والاعتبار، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات القومية هي كرة القدم، التي خطفت شغف الملايين حول العالم، وخاصة تلك الشعوب العربية الغيورة على بلادها، وبالأخص منتخب الفراعنة، الذي طالما صال وجال في الأدغال الأفريقية وتسيد القارة السمراء لفترات طويلة ونجح في حصد 7 ألقاب ذهبية بكأس الأمم الأفريقية، إلا أنه ومع ذلك كانت له سقطات معدودة تطلبت معها رد الاعتبار الكروي وتصحيح المسار.

رباعية الجزائر تعيد الاعتبار

في 28 يناير 2010، وفي إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، استطاع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، أن يثأر من نظيره الجزائري الذي حرمه من الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، عندما سحقه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية، التي أقيمت في أنجولا عام 2010، سجل رباعية المنتخب حسنى عبدربه ومحمد زيدان ومحمد عبدالشافى ومحمد ناجى جدو تحت القيادة الفنية للمعلم حسن شحاتة، وبهذه النتيجة صعد الفراعنة إلى المباراة النهائية ليضرب موعدا ناريا مع منتخب غانا، وخطف اللقب منه للمرة السابعة في تاريخ المنتخب الوطني والثالث على التوالي بهدف نظيف.

ثنائية غانا تمحي عار كوماسي

على ملعب برج العرب وفي عام 2018، حصد منتخب مصر فوزاً صعباً من أنياب ضيفه غانا بهدفين دون رد على استاد برج العرب في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، لم يكن مجرد انتصاراً عابراً على حساب النجوم السوداء ولكنه كان ثأراً من الهزيمة الثقيلة التي تعرضوا لها في 15 أكتوبر 2013 عندما خسر منتخب مصر تحت قيادة بوب برادلى أمام المنتخب الغانى بنتيجة 6 / 1 فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فى مفاجأة أذهلت الكثيرين.

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الفوز على المغرب في الكان يحل عقدة الـ 31 سنة

العقدة الكروية هي أصعب ما قد يتعرض له فريق في عالم كرة القدم، وهو ما تعرض له المنتخب الوطني مع نظيره المغربي لمدة 31 سنة، حيث ظل الفراعنة غير قادرين على تحقيق أي فوز على أسود الأطلسي، إذ كان آخر تفوق للفراعنة في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 1986 وذلك بفضل هدف شهير أحرزه طاهر أبو زيد بمرمى بادو الزاكي، قبل أن يجدد المنتخب الوطني فوزه على المغرب بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا في ربع نهائي أمم أفريقيا عام 2017.

ثلاثية نيجيريا تحفظ ماء وجه الفراعنة

هزيمة ثقيلة تلقاها المنتخب الوطني خارج الديار في عام 1978 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، أمام نظيره النيجيري، قبل أن يفوز في القاهرة على النسور بثلاثة أهداف مقابل هدف وحتى وإن لم يتأهل إلى المونديال كان الفوز شافياً لقلوب المصريين.