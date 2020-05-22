شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر بلومي: الفراعنة كانوا غير جاهزين لكان 2019 وصلاح ومحرز فخر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الأخضر بلومي, نجم الكرة الجزائرية السابق إن المؤامرة الاوروبية لإقصاء الجزائر من كأس العالم 1982 كانت واضحة، وأضاف نجم الكرة الجزائرية السابق في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة اون تايم سبورت 1 مع الإعلامي أحمد شوبير، مونديال 1982 شهد مؤامرة من النمسا وألمانيا لإقصاء الجزائر وستبقي في التاريخ مضيفا تؤاطو النمسا وألمانيا في مونديال 1982 ضد الجزائر أجبر فيفا على تغير بعض قناعاته .

وتحدث الأخضر بلومي عن تالق نجوم كثر في مصر والجزائر في الثمانيات مؤكدا على حبه للشعب المصري ، مضيفا أنه يتواجد حاليا في بلده بالجزائر

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وواصل بلومى تلقيت عرض احتراف من يوفنتوس سنة 1984 ولكن القانون لم يسمح لنا بالاحتراف وقتها .

وأكد الأخضر بلومي ، إن منتخب الجزائر شرف العرب في أمم افريقيا 2019 ، وجمال بلماضي حقق ما عجز عنه المدربين منذ عام 1990 ، مؤكدا أمن منتخب مصر لم يكن في كامل جاهزيته في كان 2019 .

وأنهى حديثه بالاشادة بمستوي محمد صلاح ورياض محرز نجما مصر والجزائر مؤكدا أنهما وجهة مشرفة للعرب في أوروبا .