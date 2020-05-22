شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صالح جمعة يرد على تهم السهر وعدم الالتزام: أنا بنام على سجادة الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو لصالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى، عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام خلال تواجده مع أحد أصدقائه فى المنزل و الحديث بينهم على الالتزام فى شعائر شهر رمضان الكريم وجاء صالح جمعة قائلا: "أنا بنام على السجادة و مش هقوم الا لما كل حاجة تتصلح" وذلك خلال حديثة مع أحد أصدقائه الذى قام بطرح سؤال عليه ما هى مدة صلاة تهجد الليل ؟ .

من ناحية اخري أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بضرورة تفعيل غرامة صالح جمعة بسبب واقعة "إنستجرام" التى سخر خلالها صالح من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مُستعيناً بأحد مشاهد مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذى يُعرض حالياً فى موسم رمضان الحالى، وأبدى فايلر اندهاشه من عدم الإعلان عن الغرامة من قبل مدير الكرة والذي أكد أنه لن يتم تغريم اللاعب قبل أن يتدخل فايلر ويبلغ عبد الحفيظ بضرورة تفعيل العقوبة خاصة بدعما أرتكب اللاعب خطأين، الأول هو السخرية من مدرب الفريق، أما الخطأ الثانى فهو اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعى والتحدث عن فريق الكرة أو أزمات كروية عبر منصّات التواصل الاجتماعى.

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كما أكد فايلر لمحمود الخطيب خلال الجلسة التي جمعتهما سوياً مؤخراً أنه لن يقبل بتواجد صالح جمعة داخل صفوف الفريق حال استمراره على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد، مطالباً إدارة ناديه بتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشر صالح جمعة صورة عبر حسابه على إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه فى الشارع كما فعل أحمد زاهر مع ابنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.