شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: الزمالك لم يطلب عمر جابر.. ومستعودن لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز ، أن إدارة فريقه لم يصلها أي عروض رسمية بخصوص ضم رجب بكار من أي فريق سواء محليا أو خارجيا، وأضاف، في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة اون تايم سبورت 1 مع الاعلامى أحمد شوبير، أن الزمالك لم يطلب ضم عمر جابر أو أي لاعب في الفريق بصفة رسمية حتى الان .

وتحدث هانى سعيد عن عودة لاعب الفريق البرازيلي كينو مؤكدا انه سيتواجد في الفريق الموسم القادم، ولم نتخذ القرار النهائي بشأن استمراره أو احترافه مضيفا سنشترى اللاعبين الذين نحتاجهم فقط ولن نستغنى عن أي من حراس المرمي في الفريق.

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وقال سعيد إن فريقه مستعد لعودة النشاط في أي وقت ونتنظر عودة التدريبات والتعليمات و لا توجد مشكلة لدى بيراميدز في استئناف الدوري، مضيفا أن مدرب فريق بيراميدز وجميع اللاعبين الأجانب المحترفين متواجدين في مصر ولم يغادرو إلى بلادهم.

وواصل هانى سعيد قائلا نسعي للعب في دوري ابطال افريقيا سواء من خلال الدوري المحلى أو التتويج بالكونفدرالية ونسعى لحصد كل الألقاب.

وتابع المدير الرياضي لفريق بيراميدز ،قائلا إنه من الوارد تعديل بعض عقود اللاعبين وتعديل أشياء أخري كثيرة في جميع الأندية في الصفقات ورواتب اللاعبين مؤكدا أنه لم تصلهم اخبار بخصوص نصف نهائي الكونفدرالية من الاتحاد الافريقي لكرة القدم حتى الان.