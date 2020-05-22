شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق : باهر المحمدى طلب الرحيل عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى إبراهيم فايق أن باهر المحمدى لاعب فريق الإسماعيلى طالب مجلس إدارة الدراويش بالموافقة على رحيله إلى العين الإماراتى بصفة نهائية ولكن قوبل طلبه بالرفض و تم الموافقة فقط علي رحيله بصفة الاعارة لمدة موسم ، وأوضح إبراهيم فايق خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 فى برنامج جمهور الثالثة أن عرض نادى العين الاماراتى لاستعارة باهر المحمدى لمدة موسم مقابل 700 ألف دولار للنادى و 500 الف دولار يحصل عليهم اللاعب و الذى يفكر مسئولى الاسماعيلى بالموافقة ولكن من شروطهم تمديد اللاعب العقد الخاص به لمدة موسمين .

أخطر مسئولو الإسماعيلى باهر المحمدى، كابتن الفريق، بشرط إدارة النادى للموافقة على إعارته بنهاية الموسم الجارى، ووضعوا شرطًا للموافقة على عرض العين الإماراتى والسماح للاعب بالخروج على سبيل الإعارة بنهاية الموسم الجارى، حيث اشترط الإسماعيلى تمديد اللاعب تعاقده لمدة موسم إضافى، لاسيما أن عقد باهر مع الدراويش يتبقى به 3 سنوات، لذلك اشترطوا تعاقد اللاعب ليصبح مرتبطا بعقد لمدة 4 سنوات من أجل الموافقة على رحيله.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه، عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يسعى لاقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين، خاصة أنه مرتبط بتعاقد ممتد مع قلعة الدراويش، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باهر لم يوقع للأهلى وأبلغ إدارة ناديه بذلك، وأبلغهم أيضاَ بتمسكه بالرحيل نهاية الموسم للاحتراف الخارجى، مثلما وعده رئيس النادى فى وقت سابق، وهو الحلم الذى لن يتنازل عنه مجدداً".

المحمدى يرحب بالرحيل عن الإسماعيلى بنهاية الموسم لبداية خطوة جديدة فى رحلته مع الساحرة المستديرة، نظرًا لضعف القيمة المادية المنصوص عليها فى تعاقده، لاسيما بعد رفض النادى الأصفر عدة عروض سابقة للاعب.