شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي احتفل بلقب القرن لأنه "قلقان" من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى خالد الغندور إن النادى الأهلى حصل على لقب نادى القرن بتزييف المعايير من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في واقعة صريحة ومعروفة منذ وقت طويل، إلا أن الاتحاد الافريقي يرفض الاعتراف بالمعايير الحقيقية والتي تمنح اللقب للزمالك، وأضاف الغندورعبر قناة نادي الزمالك :" الأهلى لم يحتفل بنادى القرن من 19 سنة إلا بالأمس لإن قلقان من الناس تعرف الحقيقة".

وأكد خالد الغندور إن الزمالك لن يترك حقه في أزمة لقب نادى القرن التى أعاد مسئولي الزمالك فتحها خلال الأيام الماضية وأكدوا أنهم سوف يلجأون للمحمة الرياضية.

وتابع :" الزمالك هو أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في الألفية الثانية وسيظل هو الأكثر تتويجا في الألفية الثانية و الزمالك هو البطل الحقيقي لنادي القرن الافريقي وسيظلوا يحتفلوا بهذا اللقب مهما حدث.

وواصل "مهما حدث الزمالك هو بطل القرن الحقيقي وسنظل نحتفل ونردد ذلك، الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أكد أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي ولا يوجد مسئولين أهلاوية فيه ويعملوا بكل حيادية".

وأكمل "الأهلي على مدار تاريخه لم يحتفل بلقب نادي القرن وبالأمس احتفلوا به لانهم في حالة قلق من كشف ما حدث".

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تحرك إدارة نادى الزمالك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلّف مرتضى منصور، رئيس النادى ، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن، والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ومنح مرتضى منصور رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة.

كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.