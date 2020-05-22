شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. سمير كمونة: فضلت الانتقال لكايزر سلاوتن عن برشلونة الإسباني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الخميس 21/5/2020، العديد من التصريحات الهامة والتي جاء في مقدمتها تصريح سمير كمونة مدافع الاهلي السابق مع الاعلامي سيف زاهر علي قناة أون تايم سبورت ، حيث أكد كمونة أنه تلقى عرضا من الصف الثاني لفريق برشلونة الإسبانى بعد بطولة أفريقيا 1998 في بوركينا فاسو، حيث لو وفقت كنت هصعد للفريق الأول أو ارحل علي سبيل الإعارة حال عدم التوفيق ، ولكنى فضلت الانتقال الي فريق كايزر سلاوتن الإلماني بسبب عرضه بـ6 ملايين جنيه مصري وكان مبلغ كبير وقتها .
وأضاف نجم الاهلى السابق: أسعد لحظات حياتى اللعب فى دورى أبطال أوروبا مع كايرز سلاوتن واللعب مع أسماء كبيرة مثل مايكل بالاك، وكنت أتمنى الخروج للاحتراف مبكرا مثل محمد صلاح".
وواصل سمير كمونة ، أن الزمالك فاوضه مرتين خلال مشواره الكروى ولكنه فضل الأهلى لأنه أهلاوى ، وأوضح " حسام وابراهيم حسن تفاوضا معى من أجل الانضمام للزمالك وقت وجود أوتوفيستر، وكنت هاخد أعلى قيمة مالية، وتواصل معى أحمد رمزى وحلمى طولان ولكن رغبتى كأهلاوى أن ألعب للأهلى بعد العودة من الاحتراف".
وتابع كمونة: أن صالح سليم كلمنى بعد رحيل حسام وابراهيم وحاولوا ضم اللاعبين المحترفين وقلت له تحت أمر النادى والأهلى وقف جنبى فى الاحتراف بعد وصول 4 عروض.
وأوضح سمير كمونة: المرة الثانية كانت مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واتفق معى على اللعب للزمالك وقت وجوده رئيسا للنادى بعد رحيل حسام حسن عن الزمالك ولكن الأمور وقفت نهائيا بدون أسباب.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح اليوم.. سمير كمونة: فضلت الانتقال لكايزر سلاوتن عن برشلونة الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.