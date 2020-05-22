شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. سمير كمونة: فضلت الانتقال لكايزر سلاوتن عن برشلونة الإسباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الخميس 21/5/2020، العديد من التصريحات الهامة والتي جاء في مقدمتها تصريح سمير كمونة مدافع الاهلي السابق مع الاعلامي سيف زاهر علي قناة أون تايم سبورت ، حيث أكد كمونة أنه تلقى عرضا من الصف الثاني لفريق برشلونة الإسبانى بعد بطولة أفريقيا 1998 في بوركينا فاسو، حيث لو وفقت كنت هصعد للفريق الأول أو ارحل علي سبيل الإعارة حال عدم التوفيق ، ولكنى فضلت الانتقال الي فريق كايزر سلاوتن الإلماني بسبب عرضه بـ6 ملايين جنيه مصري وكان مبلغ كبير وقتها .

وقال سمير كمونة: بدأت مع ناشئين نادى المقاولون سنتين ثم الفريق الأول وخدت كأس مصر وكأس الكؤوس الأفريقية، ثم رحت الأهلى قعدت سنتين، واحترفت في كايزر سلاوتن سنتين، ثم قونيا سبورت ثم العودة للأهلى 3 سنوات، ثم رحلت عام 2003 إلى الاتحاد سنة والمصرى سنتين مع التوأم وبتروجت آخر سنة في مسيرتى.

وأضاف نجم الاهلى السابق: أسعد لحظات حياتى اللعب فى دورى أبطال أوروبا مع كايرز سلاوتن واللعب مع أسماء كبيرة مثل مايكل بالاك، وكنت أتمنى الخروج للاحتراف مبكرا مثل محمد صلاح".