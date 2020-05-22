كابوريا: مرتضى منصور تمسك بي لكني رحلت بسبب نيبوشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد كابوريا لاعب الزمالك المعار لطلائع الجيش بأن إرتداء قميص الزمالك شرف له، قائلًا أن مسئول من الأهلي أجرى اتصالات معه فقط أثناء اللعب في المصري.

وقال كابوريا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "أثناء تدريب نيبوشا لنادي الزمالك تركت الملعب تمامًا ولم يشعر على الإطلاق بأنني تركت التدريبات."

وتابع :"خلال فترة تواجدي داخل النادي لم أحصل على الفرصة وعندما استبعدني المدير الفني من مباراة المنيا في كأس مصر قررت أنني أرغب في الرحيل."

Advertisements

وأضاف: "عقدت جلسة مع مرتضى منصور، وكان متمسك باستمرار في الفريق ورفض رحيلي، لكن بعد ذلك انتقلت إلى الاتحاد السكندري، ثم رحل نيبوشا بعدما مباشرةز"

وواصل :"مازال هناك عام في عقدي مع الزمالك وأتمنى العودة للنادي مرة أخرى، لعبت 65 دقيقة فقط لكن شرف كبير لي أن أرتدى قميص الزمالك ولو دقيقة واحدة."

أما عن الأهلي، فقد قال: "مسئول من النادي الأهلي تحدث معي أثناء اللعب في المصري ببداية الموسم، ثم جاء أخر وهاتفني في نهاية الموسم، ولم تحدث أي جلسة على الإطلاق، لكن لم يتفاوض معي على الإطلاق."