طارق سليمان: العمل في الزمالك أمر احترافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق في الأهلي، بأن الاحتراف قد يجعله يوافق على العمل في الزمالك وفقًا للظروف التي تواكب العرض، كما أوضح أن حسام البدري طلب انضمامه للجهاز الفني للمنتخب.

وقال طارق سليمان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "قد أوافق على العمل في الزمالك، هذا الأمر مرتبط بالظروف التي يأتي فيها العرض، كما أن محمود الجوهري تولى تدريب الزمالك وهذا أمر احترافي."

وتابع: "الآن يتواجد في لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي زكريا ناصف وهو اختتم حياته في الزمالك كلاعب وكان من هدافين الفريق، لذا لا عيب في اتخاذ مثل هذه الخطوة."

وتحدث عن عدم انضمامه للجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري: "نعم هو رشحني من أجل التواجد في الجهاز الفني لكن كانت هناك اتفاقات ولم أنضم له."