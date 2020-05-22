طارق سليمان: وجود مصطفى شوبير في الأهلي لا يضر نجلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق سليمان مدرب حراس المرمى الأهلي السابق بأن المنافسة بين مصطفى شوبير، ونجله أحمد طارق سليمان شريفة، وطالب النادي بدعم الثنائي ومنحهما الفرصة من أجل الاستفادة.

وقال طارق سليمان في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "وجود مصطفى شوبير لا يؤثر بشكل سلبي على أحمد طارق سليمان، هما في سن واحد ويمتلكان الموهبة الكافية للتواجد داخل النادي."

وتابع: "المنافسة بين مصطفى شوبير وأحمد طارق شريفة لكن وجود والدهما في الأهلي من قبل هي التي تصنع الجدل، أنما في كرة القدم يجب أن يحصل الجميع على الفرصة وإثبات جدارته يتم أمام الجميع."

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وأضاف: "ما أطلبه من الأهلي بشكل عام أن تحصل كل المواهب الشابة على الفرصة للظهور ولا يتم التركيز على عنصر واحد فقط من أجل مصلحة النادي."

وواصل: "أثناء التواجد مع الأهلي مصطفى شوبير تدرب مع الفريق الأول ودخل قائمة إحدى المباريات، كما أن أحمد طارق أيضًا تواجد مع الفريق الأول في العديد من التدريبات."

ويلعب مصطفى شوبير وأحمد طارق لفريق الشباب بالأهلي بنفس المرحلة العمرية.