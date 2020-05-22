بيراميدز: لا نمانع عودة الدوري.. وهدفنا دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

رحب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في أي وقت، مشيراً إلى استعدادات فريقه للعودة للمران بعد أيام.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عودة التدريبات في منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنسيق عودة مسابقة الدوري من جديد.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" قال هاني سعيد :"ليست لدينا مشكلة في عودة الدوري، نحن نرحب باستئناف النشاط منذ بداية الازمة، مستعدون في أي وقت للعودة".

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وأضاف مدافع منتخب مصر المعتزل :"ندرس حالياً آلية عودة التدريبات، لا نعرف هل ستكون التدريبات جماعية أم ستبدأ على مجموعات صغيرة".

ونفى سعيد سفر مدرب بيراميدز ولاعبي الفريق المحترفين للخارج، مشيراً إلى أن جميعهم لم يغادروا مصر منذ بداية الأزمة ومستعدون لعودة التدريبات.

وعن هدف بيراميدز من الموسم الحالي قال هاني سعيد :"هدفنا المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، سواء باحتلال المركز الثاني في الدوري، أو بالفوز بالكونفدرالية للتأهل الموسم المقبل".

وأتم سعيد بالحديث عن اللاعب البرازيلي كينو قائلاً :"سيعود من الإعارة للجزيرة الإماراتي مع نهاية الموسم الحالي، لكننا لم نحسم مصيره بعد، ونتحدث مع وكيله".