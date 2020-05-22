محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي بأن الزمالك لم يطلب التعاقد مع وجدي كشريدة لاعب الفريق، مؤكدًا أن عقد اللاعب ممتد لموسمين مقبلين.
وقال عاشور في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "هناك صعوبة بالغة في رحيل وجدي كشريدة عن النجم الساحلي في الصيف المقبل لأن عقده مع الفريق ممتد حتى موسمين مقبلين."
وتابع: "لا يوجد عرض رسمي من أي نادي في الوقت الحالي سواء الزمالك أو أي نادي أخر في مصر."
وأضاف: "تم تغيير فترات التسجيل في تونس، لتكون أكتوبر المقبل وبالتالي حتى لو عقده سينتهي لا يمكن الرحيل إلا بموافقة النجم الساحلي."
وكانت تقارير صحفية قد تداولت أنباء عن اهتمام الزمالك بالتعاقد مع المدافع الأيمن للنجم الساحلي في الموسم المقبل من أجل تعويض مواطنه حمدي النقاز الذي فسخ عقده من طرف واحد مع النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي ينفي مفاوضات الزمالك مع لاعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.