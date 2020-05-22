«الهيئة» تقيّم إنجازات الاتحادات «دولياً»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب

باشرت الهيئة العامة للرياضة تقييم إنجازات الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية، التي حققتها في الدورة الإدارية (2016 - 2020 )، من خلال التعميم ( 19) الخاص ببيانات الجهات الرياضية، وهي بصدد إنشاء قاعدة بيانات تتضمن ترتيب كل اتحاد في البطولات التي خاضها خلال المواسم الأربعة الماضية على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، علاوة على المناصب الخارجية لأعضاء مجالس الإدارة على كل المستويات الدولية، وحددت الهيئة 20 يونيو/‏حزيران المقبل حداً أقصى لتلقي البيانات المطلوبة .

يذكر أن الدورة الحالية كانت شارفت على الانتهاء قبل أن تغير جائحة «كورونا» الوضع الطبيعي بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو عام 2020 إلى 2021، مع إعطاء الحرية للجان الوطنية في إجراء انتخابات بداية الدورة المقبلة حسب ظروف كل دولة.