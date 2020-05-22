شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي يغيب عن التدريبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أنه سمح للاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي بالتغيب عن التدريبات؛ بسبب تخوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وما سيتبع ذلك من خطر عليه؛ لأن تاريخ عائلته يحتوي على سجل كبير من المعاناة مع مرض القلب.

وخاض كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه الثلاثاء بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية؛ لكن التقارير تشير إلى أن اللاعب أبدى مخاوف من معاودة التدريبات إلى جانب زملائه.

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